Münster-Angelmodde -

Eine gute Sache macht Schule: Am Mittwoch (20. Dezember) startet um 9.30 Uhr in der Annette-Grundschule an der Höftestraße 4 ein neuer Deutschkurs für Frauen. Teilnehmerinnen aller Nationalitäten sind eingeladen, an dem kostenlosen Angebot teilzunehmen.