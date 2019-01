Eingeladen seien alle Bürger aus Angelmodde und der näheren Umgebung, fügt der Brandinspektor hinzu. Geplant ist ein „weihnachtliches, besinnliches Beisammensein“ am dritten Adventssonntag, bei dem auch die Kinder nicht zu kurz kommen. Neben Angeboten wie Bratwurst, Glühwein und Reibekuchen soll es auch heißen Kakao geben. Und es wird eine Hüpfburg aufgebaut. Die Feuerwehr, die 36 Aktive in ihren Reihen hat, freut sich aber auch auf Gespräche mit den Bürgern und Bürgerinnen. „Wir stellen jedem Interessierten gern unsere Arbeit vor“, erläutert Aland. Man dürfe auch einen Blick in die Fahrzeuge werfen. Neuzugänge seien willkommen.