An drei Tagen übten fünf Mädchen und Jungen zwischen acht und 16 Jahren die Grundhandgriffe an Nadel, Faden und Zuschneidetisch ein. Sie trainierten zunächst, auf Papier entlang vorgegebener Linien die Nadel exakt nach dem Muster zu führen, um schließlich selbst kleine Werkstücke zuzuschneiden und zusammenzunähen. Dazu lernten die Kursteilnehmer die Funktionsweise einer Nähmaschine kennen.

Die Kinder konnten zwischen einer Wendemütze (Beanee) aus Jersey und kleinen Taschen aus buntem Baumwollstoff wählen. Damit dies gut gelang, führte die Scheidermeisterin Agnes Puhe die Kinder professionell durch die verschiedenen Arbeitsschritte.

„Aber es geht in den Kursen nicht nur um technische Fertigkeiten“, erläutert Ittermann. Im Vordergrund stehe der Austausch unter den verschiedenen Sprachen und Kulturen. „Die Teilnehmer helfen sich gegenseitig, auch beim Übersetzen“, so die Vereinsvorsitzende.

Zudem würden Rücksichtnahme vermittelt und Ordnungsstrukturen gefördert. Ittermann: „Die Schneiderin ist streng, was das Wiedereinsortieren von Spulen und Garnen angeht, und am Schluss wird aufgeräumt.“ Gefördert wurde der Kurs von der Josef-Emilien-Stiftung. Nähen sei übrigens im Kommen, auch bei Jungen, betont Ittermann.

So waren die Kinder am Ende stolz, ihr erstes selbst genähtes Werkstück mit nach Hause nehmen zu können. Eventuell wird der Kursus in den Osterferien wiederholt.