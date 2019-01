Eine Stärke des Chores ist das Klangspektrum, das die gut besetzten Frauen- und Männerstimmen im Zusammenwirken zu bieten haben. Diese Stärke spielte der Chor auch diesmal aus, etwa im „Und meine Seele singt“ oder dem Lied, das schon eine Erzählung ist: „Wir haben Gottes Spuren festgestellt“.

Gern lässt sich der Chor auch auf unterschiedlichste Rhythmen und Melodien ein. Diesmal stellte er „Freunde, wacht auf“ nach einer andalusischen Volksweise neben John Rutters „Angels‘ Carol“ mit seinem Glöckchen-Continuo. Ein modernes Solo-Werk des Pop nahm sich Con-Takt vor: „Fix You“ von Coldplay. Das ist nicht ohne Reiz, auch wenn es sich als schwierig erweist, den Spannungsbogen in einem Chor-Arrangement aufzubauen. Und nicht immer war das Spiel einiger Instrumentalisten so harmonisch wie von Con-Takt gewohnt.

An diesem Sonntag war so gut wie kein Platz in der Kirche frei. Gern nutzen die Besucher die Gelegenheiten, einige Lieder mitzusingen. Das Konzert kam sehr gut an – am Schluss gab es reihenweise Applaus im Stehen. Chor und Instrumentalisten bedankten sich mit „Baba yetu“, dem „Vater unser“ in Kisuaheli und einer Wiederholung des „Fix You“.

Ulla Blanke, Leiterin des Chores, dankte auch dem Tontechniker und den Besuchern. Neu unter den Instrumentalisten war David Krebes am Klavier. Weiter spielten Alfred und David Hahne, Gitarre, Heiner Eckervogt, E-Bass, Simon Gassmöller, Trompete, Heide Kraft, Kontrabass, Astrid Flöter, Querflöte, Julia Wältermann, Oboe, und Konrad Blanke, Schlagzeug.