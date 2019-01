Zuerst fuhr ein Bulli durchs Viertel

Stefan Micke, so heißt der Streetworker, hatte offenbar einen guten Draht zu den Jugendlichen. Die nämlich taten sich mit ihm zusammen, und gemeinsam setzte man sich dafür ein, ein Jugendzentrum im Stadtteil zu gründen. „Dafür wurde sogar demonstriert“, erinnert sich Kay Haverkamp. Heute leitet Stefan Micke die Brücke in Greven-Reckenfeld, ein Angebot der KJFD für straffällig gewordene Jugendliche und junge Erwachsene.

1989 war es dann soweit. Das Jugendzentrum am Schütthook wurde gebaut, die Diakonie Münster übernahm die Trägerschaft. Und der „mobile“ Bulli aus den Anfangstagen stand Pate bei der Namensgebung für das Jugendzentrum: „Die Jugendlichen machten sich für den Namen ,Mobile‘ stark“, weiß Haverkamp. Und bis heute steht die „Mobile“ für vielfältige offene Angebote für Kinder und Jugendliche aus Angelmodde und Gremmendorf.

„Wichtig war von Anfang an der partizipative Charakter der Mobile“, betont Miriam Heerbeck, die seit 2015 als Sozialarbeiterin in der Einrichtung tätig ist. Das heißt, dass die Jugendlichen stets an Planung und Ausstattung des Hauses beteiligt waren.

So bauten sie eigenhändig an der Theke im Gemeinschaftsraum und an diversen Büromöbeln mit, die bis heute zum Inventar gehören. „Und sie bestimmen mit uns nach wie vor die Schwerpunkte des Programms“, so Heerbeck.

Zum pädagogischen Team der „Mobile“ gehört als Dritter im Bunde Florian Schmersal, der für die aufsuchende Sozialarbeit im Viertel zuständig ist und sich speziell um die Sport- und Erlebnispädagogik der Einrichtung kümmert.

Der Kern des Angebots der Einrichtung ist ein offenes Kinder- und Jugendcafé, dessen Türen montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr offen stehen. „Ungezwungene Begegnungen und Gespräche sind hier ebenso möglich wie vielfältige Freizeitaktivitäten wie Billardspielen, Tischtennis, Kickern, Kochen und vieles mehr“, erläutert Haverkamp. Parallel dazu gebe es auch Gruppenangebote wie HipHop/Rappen, Klettern und Fußballspielen in der Mannschaft.

„Wir sind täglich für alle da“, erklärt Heerbeck. Wichtig sei die Niederschwelligkeit des Angebots. „Jeder kann hereinschauen, jeder ist willkommen.“ Mit einer Ausnahme: „Montags ist von 14 bis 19.30 Uhr Mädchentag, da dürfen nur weibliche Besucher in unser Haus“, so die Sozialarbeiterin.

An diesem Tag werde speziell den Mädchen ein geschützter Raum geboten. Locker soll es zugehen und die Aktionen sollen Spaß machen. Darüber ergebe sich oft auch das eine oder andere ernsthafte Gespräch, so Haverkamp weiter. So könne man Hilfestellungen bei Problemen in Schule, Beruf und Familie geben, oder auch eventuell an die verschiedensten Beratungsangebote – auch innerhalb der Diakonie Münster – weiter verweisen.

„Wir sind gut vernetzt“, fügt Heerbeck hinzu. Einen ausdrücklichen Dank spricht das Team der Mobile – auch im Namen der Kinder-, Jugend- und Familiendienste – den Rotariern Münster aus, die „die Einrichtung vielfach tatkräftig unterstützen und viele besondere Projekte erst möglich machen“.