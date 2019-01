Anlieger kritisieren Baumfällaktion auf dem geplanten Kita-Gelände in Alt Angelmodde

Münster-Angelmodde -

„Da werden vorschnell Tatsachen geschaffen.“ Schließlich gebe es noch immer keine gültige Baugenehmigung für das Projekt. Mit diesen Worten kritisieren Anwohner die Baumfällaktion, die am Dienstag auf dem Gelände der geplanten Kita in Alt Angelmodde stattfand. Sie würden sich weiterhin gegen das Projekt engagieren, kündigen sie an.