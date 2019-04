Forscherpreis für Gallitzin-Kenner

Münster-angelmodde -

Kürzlich erhielt der Kulturwissenschaftler Andreas Oberdorf im Rathaus in Münster den Gallitzin-Preis für seine innovativen Studien zu Demetrius Augustinus von Gallitzin. Dieser war der Sohn der Fürstin Amalie von Gallitzin, die ihren Wohnsitz in Angelmodde hatte. Die Gallitzin-Stiftung vergibt in regelmäßigen Abständen Preise für herausragende Studien in der Literatur- und Kulturwissenschaft.