Für die mehr als ein Dutzend Kinder hatte es am Samstagnachmittag gerade so gereicht, zumal eine Dame während des Palmstockbastelns eine große Tasche mit Buchs in das Pfarrheim St. Bernhard gebracht hatte.

Die Grundschulkinder waren eifrig dabei und konnten es kaum erwarten, mit der Dekoration zu beginnen. Zuvor hatte Max Wenner den Buchs zu ansehnlichen Zweigen zurecht geschnitten, und die neun Teamer hatten die Buchsbaumsträuße jeweils um einen Bambusstab gedrahtet.

Viel Krepppapier verbrauchten die Kinder, die teils mit ihren Müttern gekommen waren. So entstanden farbenprächtige Palmstöcke, die sie dann am Sonntag vor dem Gottesdienst weihen lassen konnten. Eines der Kinder war Jonas, der mit seiner Schwester Mayte dann am Gottesdienst teilnahm. Dieser diente gleichzeitig als Vorbereitung für die kommende Erstkommunions-Feier.

Ausgangspunkt der Palmprozession am Sonntagvormittag war das Wegekreuz an der Kreuzung Buschstraße/Höftestraße. Dort fand die Segnung der Palmstöcke statt. Geweiht wurden ebenfalls ein Buchsbaumkorb sowie das Vortragekreuz, das ein Messdiener am Anfang der Prozession bis zum Ziel, zur St.-Bernhard-Kirche, trug.