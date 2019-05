Während am Samstagvormittag das nasse Geläuf durch den Regen am Vortag auf dem Parcours noch schwer war, fanden die Springreiter am späten Nachmittag und am Sonntag auf dem Hof Averkamp beste Bedingungen vor. „Wir hätten sonst in die Halle gehen müssen“, sagte Sportwartin Louisa Finke .

Die Vorbereitungen für das Turnier liefen bereits seit einer Woche auf vollen Touren. 120 freiwillige Helfer richteten den Turnier- und Parkplatz her, sechs Einweiser sorgten dafür, dass die Fahrer mit ihren Hängern in Reih und Glied standen. Die Meldestelle fand ihren Platz in der Scheune, rund um den Turnierplatz wurden Stände aufgebaut. Auch ein für das Turnier gemieteter stabiler Zaun musste aufgebaut werden, damit die Zuschauer sicher das Geschehen verfolgen konnten.

Für Getränke und Essen sorgten die Reiter von St. Hubertus selbst. Besonders beliebt war der Weinstand, der bereits an den beiden Nachmittagen gut angenommen wurde. Das lag auch an den Mannschafts-Springprüfungen der Klassen A, L und M. Um die Reiter zu motiveren, hatte die Turnierleitung Rabatte für Reiter ausgelobt, denen ein besonders schwerer Sprung gelang.

20 Prüfungen, 371 Teilnehmer mit insgesamt 886 Nennungen war das Fazit sowohl des Spring- als auch des Dressurturnieres, das in der Halle des Hofes Brockhausen stattfand. Tradition ist, dass das Reitturnier im zweijährigen Turnus den Fokus entweder auf die Spring- oder die Dressurprüfungen legt. Deswegen werden im nächsten Jahr wieder vermehrt Dressurprüfungen ausgeschrieben.

Ohne die vielen Sponsoren und die Bereitstellung der Anlagen von Oliver Schulze Brüning und Stefan Brockhausen wäre das Traditionsturnier wohl nicht möglich. Schließlich ist der RV St. Hubertus Wolbeck ein reiner Nennverein ohne eigene Anlage.

Dass die Wolbecker Reiterinnen und Reiter trotz dieser Einschränkung gute Leistungen erbringen, zeigten die Platzierungen am Wochenende. Lea Hülsmann gewann den Stilspringwettbewerb in der Klasse E, Ann Madeleine Cordes das A-Springen, Lara Möllerbernd die A-Dressur, Oliver Schulze Brüning das A- und L-Springen, Karin Ernsting das Stilspringen in der Klasse M.