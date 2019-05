Präventionsprojekt an der Eichendorffschule

Münster-Angelmodde -

Kinder gegen sexuelle Gewalt stark zu machen, darum geht es beim Projekt „Mein Körper gehört mir“. Am Donnerstag fand in der Eichendorff-Grundschule in Angelmodde die dritte und letzte Etappe für die fünf Klassen der dritten und vierten Jahrgangsstufe statt.