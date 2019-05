Münsters zweite „Kunstmeile Südost“ steigt bereits in diesem Jahr: Am 29. und 30. Juni zeigen 27 Künstlerinnen und Künstler an 13 Ausstellungsorten Fotografien, Malerei, Skulpturen, Grafiken, Installationen und dazu Aktionen.

Es öffnen sich erneut die Ateliers verschiedener Künstler. Aber auch private Gärten, Gastronomie- und Unternehmensräume sowie eine Pfarrei werden zu Schauplätzen künstlerischer Positionen. „Weil es im vergangenen Jahr so super gelaufen“ sei, wolle man es gleich wiederholen, sagt der Künstler Ralf Bistrik. Danach plane man einen zweijährigen Rhythmus.

Beim Vorbereitungstreffen der Künstler in der Alten Schule in Angelmodde sind fast alle Künstler zugegen, man drängt sich um ein Gemeinschaftwerk: fünf mal fünf quadratische Kacheln zeigen Typisches aus jeder Hand. Sie sollen in Wolbeck im Kleinen Bilderladen für einen guten Zweck angeboten werden. Näheres wollen die Künstler noch festlegen.

Mitmachen geht diesmal auch: es geht um das Legen einer Steinspirale mit Daphne Wu, eine „Steinspirale für die Schönheit unserer Heimat: der Erde“. Zuschauen ist bei Elke Bodin und Sigrid Kantner im „Malraum“ am Hofkamp möglich.

Der Pfarrgarten ist nicht nur Ausstellungsort, sondern auch Schauplatz einer Aktion für Kinder, ebenso wie das Atelier von Astrid Sapion. Eine Kinderkunstaktion veranstaltet Astrid Lesnik von der „Farbschleuder“. Geöffnet ist am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Ein neuer Ausstellungsort ist das Atelier von Astrid Sapion gegenüber der St.-Agatha-Kirche, ein zweiter die Firma Plenter an der Amelunxenstraße, wo drei Künstler ausstellen. Auch neue Künstler sind dazugestoßen: Sascha Unger ist im Atelier und Künstlergarten von Sigrid Blom-Lahme dabei und Monika Kordt im Kreativzentrum „Punkt“ in Wolbeck. Die Wolbecker Fotofreunde und Ferdinand Jendrejewski stellen im Awo-Treff in Wolbeck aus. Ein Faltblatt gibt einen Vorgeschmack über die Stilrichtungen und informiert über Stationen und Wege.

Besonders geeignet zur Erkundung ist das Fahrrad. Geführte Radtouren starten am Samstag um 14.30 Uhr und am Sonntag um 11.30 Uhr. Treffpunkt ist jeweils das Kanu-Camp an der Homann­straße 64. Dort können Räder gegen Gebühr geliehen werden.