Reich bestückt war das Büfett, selbst zusammengetragen von den zahlreichen Gästen. Eine Quiche Lorraine war auch dabei. Die animierte Werner Nolting, auf der Mundharmonika ein Lied anzustimmen, „das die Piaf gesungen“ habe. Und er ließ folgen: „C’est l’amour“. Beim gemeinsamen Singen begleiteten ihn Monika Malwitz mit der Geige und Echelmeyer mit der Gitarre. Ob das Angelwasser schneller floss als der „Badenweiler Römerberg“, war nicht festzustellen.

Eine gute Neuigkeit für den Ausstellungsbetrieb im Gallitzin-Haus konnte Ludwig Mädel verkünden: Hans-Georg Dornhege werde ausstellen, ein Künstler von Renommee mit Wurzeln in Angelmodde. Das frühere Mitglied der Künstlergemeinschaft „Die Schanze“ hat auch das Vorwort zum nächsten Band der Angelmodder Chroniken beigesteuert. Band Nr. 25 dreht sich um das Künstlerdorf Angelmodde. Am 6. Oktober soll er im Gallitzin-Haus vorgestellt werden.

Freuen können sich die Heimatfreunde auch über die „überraschende Schenkung“ eines Gemäldes von Bernhard Miesch (1905 bis 1965). Es zeigt eine Brombeer-Pflanze. Dem Verein geschenkt hat es Rita Zuncke-Mühlenbein.

Nicht zuletzt Neubürger Angelmoddes wird eine Radtour interessieren, die am Samstag (20. Juli) um 13.30 Uhr an der St.-Agatha-Kirche startet. „Sie dient dem Zweck“, so Dieter Fischer, „einmal den ganzen Ort Angelmodde kennen zu lernen“. Das Gallitzin-Haus schließt während der Sommerferien und öffnet danach mit neuen Öffnungszeiten.