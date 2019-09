„Froh und munter“ mit St. Nikolaus

Der Pastoralfererent, der in der Gemeinde St. Nikolaus Münster für die Öffentlichkeitsarbeit und die Erstkommunion-Vorbereitung zuständig ist, hört sich nicht nur persönlich gerne Podcasts zu den verschiedensten Themen an. Seit kurzem produziert der dreifache Vater auch selbst welche. Sie sind für junge Familiein gedacht und drehen sich um christliche Erziehung im weitesten Sinne.

Unter dem Titel „frohundmunter“ können Schu-Schätters Beiträge, die er häufig mit Kollegen oder Aktiven aus der Gemeinde gemeinsam produziert, jeden Monat neu von der Homepage der Kirchengemeinde heruntergeladen werden. Auch bei Streamingdiensten, etwa bei Spotify oder itunes, sind sie zu finden.

Wie kam diese Idee zustande? „Öffentlichkeitsarbeit in der Kirchengemeinde ist immer auch Glaubensvermittlung“, erklärt der Pastoralreferent. Er sei erstaunt, dass es bei der Vielzahl von Podcasts nur wenige gebe, die theologische Themen aufgreifen. Besonders vermisse er Beiträge mit praktischen Tipps. „Etwa, wie man den Glauben im Alltag leben kann“, erklärt er.

Genau da setzt der Theologe an. Die Podcasts, die er mit Kopfhörern und Mikrofon herstellt, enthalten „Anregungen und Hintergrundwissen, um Eltern zu ermutigen, mit ihren Kindern gemeinsam Gott und dem christlichen Glauben in ihrem Familienalltag einen Raum zu geben“, erläutert Schu-Schätter .

Die Themen sind weit gestreut. Behandelt wurde bereits die Frage „Papa, ist das Gott?“, oder auch das Thema Segnen. Auf der Planungsliste stehen viele weitere Anregungen: So etwa die Stichworte „Ans Christkind glauben“, „Ist Oma jetzt im Himmel?“, oder der Satz „Das verstehst du noch nicht – wenn Eltern keine Antwort wissen“. „Für weitere Themenvorschläge sind wir sehr dankbar“, erklärt Richard Schu-Schätter. Gerne könne man sich per EMail oder mit einem Kommentar an die Kirchengemeinde wenden.

Offen ist noch, wie es zu dem Titel „frohundmunter“ für die Podcast-Serie kam. „Ganz einfach“, erklärt Schu-Schätter. Die Assoziation mit der Zeile „Lasst uns froh und munter sein“ komme nicht von ungefähr. „Der Satz stammt aus dem Lied, in dem es um den Patron unserer Gemeinde, den heiligen Nikolaus, geht.“ Und eine positive Grundeinstellung komme durch den Titel ebenfalls zum Ausdruck.