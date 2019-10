Letzter Endspurt für das neue Theaterstück „Die Rentnergang“, das am 8. November seine Premiere erfährt. Bis dahin proben die altbewährten Akteurinnen des kfd-Theaters St. Bernhard mit verstärktem Einsatz.

Was im April noch in den Geburtswehen lag und erst in lockeren Treffen mündete, ist nun Ernst geworden. Mittlerweile wird nicht nur dienstags geprobt, auch donnerstags und zunehmend werden die Sonntage her-angezogen, damit alles sitzt und die Souffleuse am Premierentag nicht allzu viel zu tun hat.

Das Bühnenbild steht. Einfach gehalten mit einem Schuss Moderne, das aber auch Nostalgisches bereit hält. Das altmodische Sofa sei da als Beispiel erwähnt, an dem die erschöpften Rentner zwischen ihren erregten Disputen immer wieder mal Platz nehmen können. Bemerkenswert die Orchidee, die sich in dem Ambiente wohl zu fühlen scheint.

Im Mittelpunkt aber steht das Fenster mit Blick auf die Neubausiedlung, bei dem Geheimnisvolles abzulaufen scheint. Ob der neue Mercedes mit dem Raub von Kohlköpfen in der Laubenpiepersiedlung etwas damit zu tun hat?

Im ersten, dem längsten Akt, muss sich die Rentnergang noch formieren. Nur eines eint sie, die Neugierde. Die kommt ihr auch zugute, als sie mit Nudelholz bewaffnet, den Einbrechern, die sich noch in der Gegend aufhalten sollen, auf die Spur kommen möchten. Hinzu kommt ein Banküberfall in Wolbeck, die Ganoven erbeuteten immerhin 300 000 Euro.

Nach einer Stunde haben die Schauspielerinnen den ersten Akt hinter sich. Noch ist Souffleuse Maria Taute gefragt. Sie hilft aus, wenn die Abläufe noch nicht stimmig sind. Manche Szene wird wiederholt. Ein hartes Stück Arbeit, das sich das Theaterteam auferlegt hat. Aber es macht Spaß, sonst würde die Energie für die kommenden sechs Aufführungen nicht so gut reichen.

In diesem Jahr feiern die Theaterfrauen ihr „Zwanzigstes“. Eine verschworene Ge-meinschaft, die in diesen beiden Jahrzehnten zusammengewachsen ist. Da bedarf es nicht viel, die Abläufe im Stück zu koordinieren. „Das Stück suche ich mit Angelika Heinen aus“, sagte Eva Hekkers.

Das Alltagsleben der Rentner wird in dem Theaterstück aufs Korn genommen. Schrullig, manchmal auch kleinkariert, wie Rentner so sein können, wenn sie nicht vorgesorgt haben und ihre Interessen und Fähigkeiten während der aktiven Lebensphase kultivieren.

Karten für die Vorstellungen am 8. und 9. sowie am 15., 16. und 17. November gibt es bei Andrea Meier, ✆ 02 51/66 44 47. Die Vorstellung am 10. November ist bereits ausverkauft.