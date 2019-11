Bürger in Wolbeck, Gremmendorf und Angelmodde sowie alle weiteren Interessierten können sich ab Samstag (23. November) einen Wunschzettel der Kinder abholen und das Geschenk bis zum 8. Dezember abgeben.

Der Start der Aktion ist am Samstag (23. November) von 9 bis 14 Uhr bei Kisfeld in Gremmendorf und bei der Wolbecker Lichternacht in der Buchhandlung „Buchfink“, Münsterstraße 11, von 15 bis 21.30 Uhr. Sollte jemand keine Gelegenheit haben, einen Wunschzettel abzuholen, bestehe zusätzlich die Möglichkeit einer elektronischen Bereitstellung. Dazu genüge es, eine E-Mail an bisselik-r@bistum-muenster.de zu schicken.

Die Abgabe der Geschenke-Pakete ist möglich im Pfarrheim St. Bernhard, Höftestraße 26, und zwar am 7. Dezember (Samstag) von 11 bis 13 Uhr und am 8. Dezember (Sonntag) von 9.30 bis 11.30 Uhr.

Zwischen dem 25. November und 6. Dezember können die Pakete außerdem in einem der Pfarrbüros der evangelischen und katholischen Kirchen zu den regulären Öffnungszeiten abgegeben werden.