„Vorgehen nicht nachhaltig“

Münster-Südost -

Zu den Plänen der Verwaltung, drei kleinere Baugebiete im beschleunigten Verfahren zu entwickeln, hatten die Grünen in der Sitzung der Bezirksvertretung Änderungsanträge gestellt. Diese hatten zum Ziel, ein Baugebiet am Angelsachsenweg, welches sich in einem Landschaftsschutzgebiet befindet, aus der Liste zu streichen und die Baugebiete an der Homannstraße und am Sandbach nach dem Standard-Verfahren zu entwickeln.