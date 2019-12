„Gemöödlik am Geraihuus“

Warme Speisen und Getränke taten das ihre, die Menschen im Gespräch zu halten. Den Charme dieser Alternative zur Innenstadt hat Hannes Demming in den WN in Plattdeutsch gegossen: „. . .aone dat wööste Schuwen, den Krach, dat Gedudel rundümto un aone Taskendeiwe, de’t jä upstunds drok häbt, wu m’ et dagesdag to häören krig. Daoför apat sal’t an’t Füërweergeraihuus gemöödlik wäern, m‘ hät Tied to küërn, aone den Naober of de Fröndin in’t Aor to bölken, ümdat de süs nix verstaot. Familgen küënt aone Probleme kuomen, de Kinner kriegt dat Füërweergerai to sein, drüeft Saken anpacken . . .“.