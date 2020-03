Aufgrund der Nähe zur Westfalen AG kommt weiterhin nur eine Nutzung ohne Publikumsverkehr in Frage. Der Vorschlag, die Räume an den Hubertus-Schützenverein zu vermieten, hatte sich damit früh erledigt. Die Container wieder abzutransportieren, und damit andere Kitas in Angelmodde oder Gremmendorf zu vergrößern, ist seit ein paar Monaten ebenfalls vom Tisch.

Doch mittlerweile zeichnet sich eine konkrete Lösung ab. Die Stadtverwaltung will die Pavillons an dem Standort belassen, um sie nach dem geplanten Wegzug der Westfalen AG doch noch als Kita nutzen zu können. „Es wird in Angelmodde auch mittelfristig einen dringenden Bedarf an Kita-Plätzen geben“, so das Amt für Immobilienmanagement. In der Zwischenzeit sollen die Räume als Lager genutzt werden, damit sie nicht weiter leer stehen. Zum Hintergrund: Dem Stadtsäckel entgegen derzeit jährliche Mieteinnahmen in Höhe von mindestens 23 700 Euro.

Geplant ist daher, künftig dort schützenswerte Materialien und Einrichtungsgegenstände der Stadt Münster zu lagern. Die Verwaltung kann auf diese Weise eine angemietete Lagerfläche an der Hafenstraße aufgeben. So spart die Stadt Münster an anderer Stelle Geld.

Die Baugenehmigung für die Lagernutzung liegt nun vor, sodass die Zwischennutzung als Lagerfläche vorbereitet werden kann. Für die Lagernutzung müssen die Pavillons nicht umgebaut werden, heißt es aus dem Amt für Immobilienmanagement. Zusätzliche Kosten entstehen somit nicht. Sobald sich der Wegzug der Westfalen AG abzeichnet, kann das Lager kurzfristig aufgegeben und die Pavillons können für die angedachte Nutzung als Kita weiter ausgebaut werden.