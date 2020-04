Die Fahrbahndecke der Homannstraße musste zwischen der Kreuzung Albersloher Weg und der Einmündung Flaßkuhl in einigen Bereichen instand gesetzt werden. Daher war dieser Teil der Straße voll gesperrt. Die Asphaltarbeiten, die am Dienstag (31. März) begannen, sollen am heutigen Freitag beendet sein. Dann gelte wieder „freie Fahrt“, heißt es von Seiten des Amts für Mobilität und Tiefbau.