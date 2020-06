„Wir setzen auf Kontinuität und auf Kompetenz“, erklärt Dr. Michael Klenner . Er ist CDU-Kandidat für den Rat der Stadt Münster und stellte jetzt in einem Pressegespräch Team und Themen der Angelmodder Christdemokraten vor.

Klenner will sich besonders für seinen Stadtteil engagieren. Genauso wie die anderen Mitglieder der Angelmodde Ortsunion, die sich bei der Kommunalwahl am 13. September für einen Sitz in der Bezirksvertretung (BV) Südost bewerben. Allen voran Magdalene Fuest-Wenner , Alf Rüdiger Kassenbrock und Frank Sölken.

Zurzeit hat die BV Südost 19 Mitglieder. Die acht Christdemokraten sind in der Opposition, da SPD, Grüne und Piratin die Mehrheit stellen. „Das soll sich ändern“, sagen die Angelmodder und hoffen auf neue Mehrheiten nach der Wahl. Für Angelmodde versprechen sie, verschiedene Projekte anzupacken.

Der scheidende CDU-Fraktionschef der BV, Franz-Josef Ruwe, verweist noch einmal auf die lang ersehnte Umsetzung des Stadtteilentwicklungskonzepts für Angelmodde. Wichtig sei auch eine gute Anbindung an Münster durch Velorouten, WLE-Reaktivierung und Ausbau des Albersloher Weges.

Klenner ist Mitglied der aktuellen BV und war von 2009 bis 2014 Bezirksbürgermeister in Südost. Er will sich für eine Stadtentwicklung im Einklang mit den Bürgern und mit der Umwelt einsetzen.

Magdalena Fuest-Wenner setzt auf Bildungs- und Familienpolitik. Die Mutter dreier Kinder unterstützt unter anderem den Bau einer weiterführenden Schule auf dem Westfalen-Gas-Gelände.

Karßenbrocks Hauptthema ist die Digitalisierung: „Auch in Angelmodde muss jeder Zugang zu schnellem Internet haben“, fordert er, während Sölken einen Schwerpunkt auf die Themen Sicherheit, Wohnen und Ehrenamt setzt.