Die geplante Grundschule im York-Quartier müsse deswegen von Anfang mit Platz für fünf Eingangsklassen errichtet werden. Geht das nicht, soll stattdessen eine weitere Grundschule gebaut werden, so die SPD .

Sabine Metzler steht bei den Kommunalwahlen im September auf Platz 1 der SPD-Liste für die Bezirksvertretung Südost. Sie bewirbt sich damit auf das Amt der Bezirksbürgermeisterin. Der amtierende Bezirksbürgermeister Rolf Schönlau (ebenfalls SPD) tritt nicht erneut an. Er konnte sich in der zurückliegenden Legislaturperiode mit einer hauchdünnen Mehrheit aus SPD, Grünen und Piraten überraschend gegen den CDU-Kandidaten durchsetzen. Metzler ist zuversichtlich, dieses Kunststück wiederholen zu können. „Wir rechnen uns jedenfalls gute Chancen aus, unsere Position auszubauen.“

Die 68-jährige Gremmendorferin ist seit sechs Jahren in der Bezirksvertretung Südost vertreten. „Wir konnten einiges auf den Weg bringen, aber es fehlen noch einige wichtige Projekt im Bereich Verkehr und Wohnen.“ Gemeint ist damit vor allem das neue York-Quartier, dort und in anderen Baugebieten soll bezahlbarere Wohnraum nicht nur für Menschen mit Wohnberechtigungsschein, sondern auch für Personen mit mittlerem Einkommen entstehen. „Wir brauchen zum Beispiel mehr Erzieher und Pflegekräfte in Münster.“ Bei den Planungen für das Bürgerhaus sollen unbedingt Jugendliche mit einbezogen werden.

Auf Platz 2 der Liste steht ein Angelmodder, Hermann Buermann. Wolbeck wird auf dem dritten Listenplatz mit Tamara Bormann vertreten. Die Tagesmutter und Mutter ist Co-Vorsitzende des Wolbecker Ortsvereins.

Sandra Beer, Listenplatz 5, nennt weitere Themen-Schwerpunkte: „Wenn wir den Albersloher Weg ausbauen, und das muss passieren, dann müssen wir uns aber auch fragen: Für wen bauen wir ihn aus?“ Sie hat ein Mobilitätskonzept für die Pendler mit Busspuren, Velorouten und Geh- und Radwegen im Auge. An ausgewählten Bus- und Bahnhaltepunkten sollen Mobilitätsstationen entstehen, um das Umsteigen attraktiver zu machen.