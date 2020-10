Der Markt schreit nach Wohnraum, junge Familien suchen dringend ein Zuhause. Gut, dass in Angelmodde-Süd neu gebaut wird! Trotzdem: Es ist es nicht in Ordnung, wie eng geplant wird.Erstens: Ausgewiesene Kenner der Waldsiedlung warnen bereits vor einer Verdichtung. Zweitens: Angelmodde hat keine intakte Nahversorgung – wer etwas besorgen will, fährt nach Wolbeck oder Gremmendorf. Auch beim neuen Wohnquartier wurde die Chance auf kurze Wege vertan, die zukünftigen Bewohner werden auf Geschäfte in Hiltrup-Ost angewiesen sein. Der Stadtteil wird dadurch nur weiter auseinandergetrieben. Drittens: Dass Mehr nicht besser ist, war das eindeutige Ergebnis der Bürgerbeteiligung.