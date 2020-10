Münster-Angelmodde. Dankbar zu sein für die Schöpfung, für die Früchte der Erde, für ein geeintes Deutschland „und dass wir in einem friedlichen Europa leben dürfen“ – dazu rief Pfarrer Jörg Hagemann beim Erntedankfest auf dem Kirchplatz St. Agatha auf. Mit dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg erinnere er die Gläubigen daran, auch Hoffnung in Zeiten der Hoffnungslosigkeit zu haben. Er bat die Gemeinde, das eigene Leben zu reflektieren: „Was haben wir eingefangen in unserem Leben? Darf man zu uns kommen?“ Es sei wichtig, auch für andere Menschen da zu sein, Barmherzigkeit zu leben, Aufgaben in der Nachbarschaft, in der Pfarrei und über die Religionen und Grenzen Europas hinaus zu übernehmen. Gleichzeitig zum Erwachsenengottesdienst fand ein Erntedankgottesdienst für Kinder statt. Pastoralreferent Thomas Hußmann zeigte den Kindern, wie aus Getreide nach vielen Arbeitsschritten Brot wird.