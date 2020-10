Sabine Metzler zieht Kandidatur zurück

Die sozialdemokratische Politikerin wirbt nun in der eigenen und den anderen demokratischen Parteien in der Bezirksvertretung dafür, den neuen Bezirksbürgermeister mit breiter demokratischer Mehrheit zu wählen“, wie sie erklärt. Damit könnte sie indirekt den Weg frei machen für einen künftigen Bezirksbürgermeister Peter Bensmann ( CDU ).

Wie berichtet, hatten Bensmann und Metzler vor der Wahl als einzige ihren Hut für das Amt in den Ring geworfen. Nach der Stimmenauszählung war klar, dass beide, auch in naheliegenden Bündnissen, für eine Mehrheit die AfD als „Zünglein an der Waage“ benötigen würden. Dies wollten beide ausschließen. Für Peter Bensmann würden nun die Stimmen von CDU und SPD ausreichen, um die Mehrheit in der BV zu erlangen. Die SPD wolle sich „in der neuen Legislaturperiode auch auf dieser Basis für ihre Themen einsetzen“, erklärt Metzler.

Unsicher ist noch die Position der Grünen zur Frage des Bezirksbürgermeister-Amts. „Unsere entscheidende Sitzung steht noch bevor“, hieß es auf Anfrage.