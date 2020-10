Er bringt die Bilder zum Sprechen

Ferdinand Jendrejewski stellt großformatige Landschafts-Fotografien in der Bezirksverwaltung aus

Münster-Wolbeck -

In der Wolbecker Bezirksverwaltung explodieren zurzeit die Farben: Leuchtendes Lavendel-Violett konkurriert mit Klatschmohn-Rot und Herbstlaub-Orange. Aber auch klug gesetzte Schrägen und Diagonale kennzeichnen die großformatigen Landschafts-Fotografien, die Ferdinand Jendrejewski in den Verwaltungsräumen an der Münsterstraße ausstellt. „Wenn die Leute hier auf dem Flur warten müssen, dann können sie sich mit den Bildern die Zeit vertreiben“, sagt der erfolgreiche Fotograf bescheiden.