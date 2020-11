Entlang des Albersloher Weges wurden in der Nacht zu Dienstag (20. Oktober) fünf Bushaltestellenhäuser beschädigt. Unbekannte zerschlugen Scheiben an den Haltestellen Blaukreuzwäldchen, Pommernstraße, Paul-Engelhard-Weg und Gremmendorfer Weg, teilt die Polizei mit.

An der Paul-Engelhard-Straße und dem Biederlackweg machten sich Unbekannte zudem an Fahrzeugen zu schaffen, im Geistviertel und an der Straße Zum Erlenbusch beschädigten sie verschiedene Pkw-Scheiben.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0251/275-0 entgegen.