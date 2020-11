Investoren sagen dem Ortsteil Angelmodde eine enorme Entwicklung voraus. Schon jetzt wird kräftig entlang des Albersloher Weges gebaut. Die prominenteste und größte Baustelle ist sicherlich das neue Quartier an der Schlesienstraße. Doch nur wenige hundert Meter weiter, zwischen Pommernstraße und Otto-Hersing-Weg, entsteht ein weiteres Mehrfamilienhaus. Vor wenigen Tagen wurde die Bodenplatte aus Beton gegossen. An der Kreuzung von Albersloher Weg und der Straße Am Schütthook hat ein weiterer Investor gegenüber des Gewerbegeboetes Kaiserbusch seine Pflöcke eingeschlagen. Bauaktivität ist dort allerdings noch nicht zu erkennen.