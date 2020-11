Die evangelische Friedenskirche lädt in Corona-Zeiten besonders zu aktuellen Gottesdiensten ein, die ein Mitfeiern aus der Ferne ermöglichen. So gibt es über einen Youtube-Kanal Gottesdienste im Internet. Ein Link auf der Internetseite der Gemeinde unter „friedenskirche-ms.de“ führt zu dem Kanal. Zusätzlich kann man mit dem Faltblatt „Friedenskirche für Zuhause“ einen kleinen Gottesdienst auch in den heimischen vier Wänden feiern. Das Faltblatt ist vor der Kirche und im Gemeindehaus zu finden und wird auf Wunsch auch nach Hause gesendet. Der nächste Präsenzgottesdienste in der Friedenskirche ist am Sonntag (8. November) um 9.30 Uhr. Da der Bank-Abstand erhöht wurde und die Sitzplätze begrenzt sind, wird eine Anmeldung im Gemeindebüro oder über das Pfarramt ( 02 51/ 62 79 00 33) empfohlen.