„Wer ist Fine? Wo möchte sie hin, und was erlebt sie unterwegs?“ Die Antworten auf diese Fragen finden Jungen und Mädchen beim Kinderbibeltag der evangelischen Friedenskirche.

Da in diesem Jahr alles etwas anders ist, wird der Kinderbibeltag nicht ausfallen, aber „anders ausfallen als sonst“, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Es wird einen „Kinderbibeltag to go“ geben, einen Kinderbibeltag zum Mitnehmen und Erleben zu Hause.

Kinder können bis zum 25. November unter der E-Mail-Adresse kinder-und-kirche@friedenskirche-ms.de angemeldet werden. In der Antwort-Mail erfahren die Eltern Details und wann die Kinder ihre Kinderbibeltags-Tüte gemäß der Hygiene- und Abstandsbedingungen im Gemeindehaus abholen können. In der Tüte sind Überraschungen für eine schöne Adventszeit mit einer spannenden Geschichte mit Fine, schriebt die Friedenskirchen-Gemeinde.