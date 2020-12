Nach einem versuchten Straßenraub am Samstag um 17.30 Uhr) an der Homannstraße sucht die Polizei Zeugen. Ein 18-Jähriger war zu Fuß im Bereich der Feldwege unterwegs, als ihm der unbekannte Täter entgegenkam. Dieser ging auf den Münsteraner zu und sagte „Gib mit Deine Sachen“. Als der 18-Jährige verneinte, drohte der Unbekannte mit einem Springmesser. Der junge Mann versetzte dem Angreifer einen Faustschlag ins Gesicht, der daraufhin ohne Beute in Richtung Vogelrohrsheide flüchtete. Der Täter ist etwa 16 bis 18 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank. Er hat einen dünnen Oberlippenbart und nach Angaben des Geschädigten südländisches Aussehen. Er trug eine schwarze Daunenjacke, eine schwarzen Nike-Jogginghose und schwarze Nike-Schuhe mit weißem Emblem und weißer Sohle. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251/275-0 entgegen.