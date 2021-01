Mehr Straßenreinigung für den Angelmodder Weg

Diese werden nämlich nur vierteljährlich gereinigt, was die Christdemokraten in mehrfacher Hinsicht kritisieren. Im Tiefbauamt habe er die Auskunft erhalten, dass laut Satzung lediglich die Abschnitte 14-tägig gereinigt würden, die im Bereich von Wohnbebauung lägen, erklärt Sölken. Dieses Argument könne die CDU -Fraktion nicht nachvollziehen. Daher hat sie in der BV Südost einen Antrag auf Änderung der Straßenreinigungssatzung für den Angelmodder Weg gestellt.

Die genannten Straßenabschnitte seien Bestandteil der zentralen Radwegeverbindung zwischen Wolbeck, Angelmodde-Dorf und der Innenstadt, argumentiert Sölken. Zahlreiche Bäume säumen die Straße. Daher sei der Weg – und damit auch die Kleidung der Radfahrer – oft stark verschmutzt. Eine Verkürzung der Reinigungsintervalle auf 14 Tage würde den Zustand verbessern. Man dürfe nicht nur an Velorouten denken, so Sölken, sondern müsse auch praktisch, im Kleinen daran arbeiten, „mehr Menschen aufs Rad zu bringen“.

Außerdem könnten durch eine Änderung der Reinigungsintervalle weitere Begutachtungen dieser Abschnitte im laufenden Jahr unter dem Aspekt der Verkehrssicherungspflicht entfallen, so Sölken. Nun erwartet man die Antwort der Verwaltung.