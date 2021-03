Münster-Angelmodde -

Von Peter Sauer

Am 18. März 1795 wird Demetrius Augustinus von Gallitzin (1770-1840) in Baltimore zum Priester geweiht. Als erster Priester in den USA erhält er alle Weihen. Der damals 25-Jährige ist der Sohn der Amalie Fürstin von Gallitzin und stammt aus Angelmodde.