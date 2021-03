Für das zweite Osterfest unter Coronaschutz-Beschränkungen hat sich Thomas Schulz etwas ganz Besonderes ausgedacht: Als Pastor in der Gemeinde St. Nikolaus Münster wird an der Außenwand der St.-Agatha-Kirche in Angelmodde-Dorf eine „Oster-Krippe“ aufbauen. „Was ist denn das?“, wird sich mancher fragen. „Verschiedene Figuren zeigen christliche Szenen“, erläutert Schulz, der bereits seit seiner Jugend als Künstler tätig ist. In diesem Fall eben nicht aus dem Weihnachts- sondern aus dem Ostergeschehen.