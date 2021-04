Der Corona-Alltag in der Jugendwohngruppe am Blaukreuzwäldchen

Münster-Angelmodde -

Von Markus Lütkemeyer

In der Jugendwohngruppe am Blaukreuzwäldchen leben Kinder und Jugendliche, die aus verschiedenen Gründen vorerst nicht mehr in ihren Familien bleiben können. Die Corona-Krise trifft solche Einrichtungen besonders hart.