Ein Corona-Test ohne Termin, im Auto: Das bietet das „Drive in“-Testzentrum am Wolbecker Hallenbad an – und der Andrang ist riesig. „Wir hatten dem Gesundheitsamt ursprünglich 750 Testungen in der Woche zugesagt, liegen jetzt aber bei der doppelten Menge“, berichtet Marc Würfel-Elberg, der mit seiner Dienstleistungsfirma das Testzentrum betreibt. Der bisherige Rekord liegt bei 237 Corona-Testungen am Tag.