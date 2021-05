Wie sieht die Zukunft in Angelmodde aus? Mit einem Stadtteilkonzept soll diese Frage im Verlauf der kommenden zwei Jahre beantwortet werden. Jetzt trafen sich dazu erstmals Mitglieder der Bezirksvertretung Südost mit den zuständigen Stadtplanerinnen. In Corona-Zeiten fand diese Konferenz natürlich online statt. Stadtplanerin Maria Dirking erläuterte, dass Angelmodde in den kommenden Jahren wohl zu den Stadtteilen in Münster gehören wird, die überdurchschnittlich wachsen. Maßgebliche Ursache dafür ist das Baugebiet südlich der Hiltruper Straße. In Nachbarschaft zur Waldsiedlung entstehen 250 Wohneinheiten. Außerdem rechnet die Verwaltung mit einem Baugebiet nördlich der Homannstraße. An der Heidestraße entstehen ein neuer Schulstandort und ein weiteres Baugebiet. Dicke Bretter sind der Ausbau des Albersloher Weges und die Problemkreuzung am Osttor. Überdurchschnittliches Bevölkerungswachstum Weitreichende Veränderungen stehen Angelmodde bevor.