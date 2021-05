Trotz harter Winterwochen und Corona-Pandemie: Das neue Wohnquartier zwischen Schlesienstraße und Albersloher Weg macht große Fortschritte. Das erklärte der Bauherr, die Hubert Nabbe GmbH , auf Nachfrage. Es habe bislang keine Ausfälle gegeben, weder beim Personal noch bei den Baumaterialien, zum Beispiel durch etwaige Lieferengpässe.

Früher wohnten britische Soldaten auf dem Gelände

Auf dem 6000 Quadratmeter großen Grundstück standen früher 14 ehemalige Britenreihenhäuser. Dort entstehen 55 Wohnungen, zwei Pflegewohngemeinschaften sowie zwölf Reihenhäuser in Dreiergruppen nebst durchgehender Tiefgarage (45 Stellplätze). Bereits am 1. April wurden die ersten 24 Wohnungen in den ersten sechs Reihenhäusern bezogen. Zum 1. Juni sollen die nächsten sechs Häuser fertig sein. Mehrere Gewerke arbeiten Hand in Hand. Mehr als 40 Baufirmen mischen insgesamt mit.

Das Quartier Schlesienstrasse macht gute Fortschritte. Foto: Peter Sauer

Der Bauherr rechnet damit, dass bis zum 1. Oktober der gesamte Quartierskomplex fertig ist. Der Pflegedienst Sander betreut das künftige „Seniorenzentrum beim Erdelbach“ und wird am 1. August einziehen. Die Arztpraxis Pommernstraße folgt am 1. September.

Bis 1. Oktober soll alles fertig sein

Über die Nutzung des Ladenlokals im „Torhaus“ ist noch nichts bekannt. Ob es die von Anwohnern und Nachbarn ersehnte Bäckerei nebst Café wird, ist derzeit noch ungewiss. Das Bauunternehmen Hubert Nabbe rechnet damit, dass bis zum 1. Oktober der gesamte Quartierskomplex fertig ist.