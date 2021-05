„Ich bin wohl einer der ältesten Angelmodder“, sagt Helmut Damwerth zu Beginn unseres Gespräches anlässlich seines 85. Geburtstages am Mittwoch (19. Mai). Der fünffache Vater und siebenfache Opa ist aus ganz besonderem Holze geschnitzt, um mal in der Metaphorik seines Berufes zu bleiben, der für ihn stets Berufung war. „Ich bin da so da reingewachsen“, erinnert er sich, „als ich klein war, war sich meine Verwandtschaft bereits sicher und sagte: „Das wird mal ein Schreiner.“ Sie irrte nicht. „Ich habe den Beruf gerne ausgeübt.“ Stillstand kannte er nicht. „Meine Tischlerei gehörte auch zu den ersten im Handwerk, die weibliche Lehrlinge eingestellt hatte.“ „Ich habe es gerne getan.“ Der Tischlermeister setzte über Jahrzehnte nicht nur in seinem Beruf als Schreiner Akzente, sondern auch in seinen Ehrenämtern. 1964 bis 2004 war er für CDU politisch aktiv, die ersten zehn Jahre in der politischen Vertretung der seinerzeit noch selbstständigen Gemeinde Angelmodde. Mit der kommunalen Neugliederung wechselte der Angelmodder in den münsterischen Rat und blieb dort von 1975 bis 2004. Der frühere CDU-Fraktionschef überzeugte mit Sachverstand, aber auch mit Nachhaltigkeit und Vielfalt. „Immer, wo einer gebraucht wurde, war ich zur Stelle.“ Und nie, weil er musste.