Nach knapp zweimonatiger Bauzeit sind nun rechtzeitig vor Weihnachten die Außenarbeiten auf dem Gelände des evangelischen Andreas-Kirchenzen­trums abgeschlossen worden.

Damit sind alle drei Zuwege – vom städtischen Spielplatz, vom Mittelweg am Coerder Einkaufszentrum und vom Parkplatz des Kirchenzentrums – zur An­dreas-Kirche barrierefrei zugänglich. Optisch wird das Gelände durch eine neue Randbepflanzung aufgewertet, und ein neues Beleuchtungskonzept wird das gesamte Außengelände in einem einheitlichen Licht erstrahlen lassen, berichtet Pfarrer Frank Beckmann.

Die Gemeinde freue sich, dass der Zeitplan eingehalten werden konnte, um von allen drei Seiten den Besuchern einen komfortablen Zugang über den Kirchplatz zu den Weihnachtsgottesdiensten in der Andreas-Kirche zu ermöglichen.

Am Heiligen Abend gibt es um 15 Uhr einen Gottesdienst für Jung und Alt mit einer weihnachtlichen Bildgeschichte für Kinder. Um 18 Uhr folgt die Christvesper mit feierlicher Musik, aufgeführt von Lydia Fischer (Orgel), Svetlana Gibner (Querflöte) und Meltem Gümüs (Cello). Der Gottesdienst am ersten Weihnachtstag mit Feier des Abendmahls beginnt um 9.30 Uhr.

Der Gottesdienst am Heiligen Abend in der St.-Marien-Kirche in Sprakel wird um 16.30 Uhr gefeiert. Alle Gottesdienste werden von Pfarrer Frank Beckmann gehalten.