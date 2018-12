Seit Freitag wird das Wasser auf dem großen Stausee in den Rieselfeldern wieder angestaut. Dr. Hans-Uwe Schütz von der Biologischen Station ist froh, dass die Pflegearbeiten von Inseln und Randflächen (wir berichteten) so gut über die Bühne gegangen sind. Die Biologische Station hat stets nur ein kurzes Zeitfenster zwischen Vogelzug und Frost, in dem der Stauteich für diese Arbeiten trocken gelegt werden kann.

Dieses Mal wurden „am großen Stauteich große verlandete Flächen wieder freigeschoben, damit mehr Raum für Flachwasser und Schlammbänke entsteht“, erklärt Schütz. Sein Lob gilt den Raupenfahrern der Firma Lodenkemper, die ihren Einsatz „auf ungewohntem Terrain in der kurzen zur Verfügung stehenden Zeitspanne bestens ausführten“.

Die erste Führung gibt es wieder am 1. Januar. Der Vogelkundler Manfred Röhlen wird den Neujahrsspaziergang leiten und auch auf die Arbeiten am Stauteich eingehen. Die Kosten betragen 6,50 Euro pro Person. Treffpunkt ist um 14 Uhr die Biologische Station Rieselfelder (Coermühle 181).