Ausstellung öffnet am 6. Januar

Münster-Coerde -

In der Weihnachtszeit haben viele Menschen meist nicht die Muße für einen Ausstellungsbesuch: Daher ist auch die Ausstellung zur Landschaftsgeschichte der Rieselfelder am Rieselfeldhof, Coermühle 100 – hinter der Gaststätte „Heidekrug“ – in der Weihnachtszeit geschlossen. Die nächste reguläre Öffnungszeit ist am 6. Januar (Sonntag) von 12 bis 17 Uhr. Rieselfeldfreunde, die gern draußen unterwegs sind, können sich den Neujahrstag vormerken. Am Dienstag (1. Januar) startet um 14 Uhr der zweistündige Spaziergang mit dem Vogelkundler Manfred Röhlen an der Biologischen Station Rieselfelder, Coermühle 181.