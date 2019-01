Kinder und Jugendliche werden sich in Coerde am Sonntag (6. Januar) als Sternsinger auf den Weg machen, um den Menschen den Gottes Segen zu den Häusern zu bringen und um Spenden für Kinder in Not zu erbitten, teilt die Pfarrei St. Franziskus mit.

In Zusammenarbeit mit dem Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ unterstützt St. Franziskus die Projekte seiner Partner in Bhopal (Indien) und in Timbiras (Brasilien). Die Sternsinger werden am Sonntag in der Kirche St. Norbert ausgesandt.

Alle Kinder und Jugendlichen der Gemeinde, aber auch Freunde und Bekannte, können bei dieser Aktion mitmachen. Alle Sternsinger treffen sich am Sonntag um 10.15 Uhr im Freizeitheim St. Norbert, Schneidemühler Straße 27. Dort werden sie eingekleidet und die Gruppen eingeteilt. Für weitere Informationen steht Pastoralreferentin Mareike Doerenkamp zur Verfügung (E-Mail: mareike.doerenkamp@sankt-franziskus-muenster.de).