Informationen zur Neugestaltung des Coerdemarkts liegen seit Mittwoch bis einschließlich zum 1. Februar (Freitag) in der Stadtbücherei Coerde öffentlich aus. Zusätzlich ist ein Modell ausgestellt. Die Stadtbücherei am Hamannplatz 39 ist montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr sowie von 14.30 bis 18 Uhr geöffnet. Bis zum Ende der öffentlichen Auslegung der Pläne am 1. Februar besteht die Möglichkeit, schriftliche Stellungnahmen per Post oder online abzugeben oder vor Ort zur Niederschrift zu erklären.

Der Hamannplatz soll ein attraktives Zentrum werden. Die Bauflächen und Parkplatzflächen werden neu strukturiert. Die Planung ermöglicht die Erweiterung von Edeka und Aldi sowie die Ansiedlung eines neuen Drogeriemarktes. Zudem werden zusätzliche Erweiterungsmöglichkeiten für die bestehende nördliche und östliche Ladenzeile geschaffen.