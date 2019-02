Sonnenaufgang am großen Stauteich

Ein sagenhafter Sonnenaufgang bot sich am Mittwochmorgen in den Rieselfeldern am Stauteich gegenüber der Biologischen Station. Das Europäische Vogelschutzgebiet Rieselfelder ist auch jetzt ein Dorado vor allem für Wasservögel. Besonders attraktiv ist dieser Stauteich, da er in strengen Wintern im zen­tralen durchströmten Bereich nicht zufriert: Er wird mit dem warmen gereinigten Wasser aus dem Hauptklärwerk gespeist. Er war in den vergangenen Wochen ein Rückzugsort für Wasservögel. Von solchen Besonderheiten der Rieselfelder wird auf der kostenfreien öffentlichen Führung am Sonntag (10. Februar) von 11 bis 13 Uhr berichtet. Treffpunkt ist die Biologische Station Rieselfelder, Coermühle 181.