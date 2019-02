Mehr als 40 feuchtgebietstypische Brutvogelarten, die in den Rieselfeldern ihre Nester bauen, werden von der Biologischen Station in jedem Jahr dokumentiert. Auf einem Spaziergang gibt Sabine Deutschmann einen Einblick in die Partnerwahl und Bindung verschiedener Vogelarten. Die Veranstaltung findet am Sonntag (17. Februar) von 12 bis 14 Uhr statt und richtet sich an erwachsene und jugendliche Vogelkunde-Einsteiger, so die Station. Eine Anmeldung muss bis Freitag (15. Februar) um 12 Uhr unter ✆ 16 17 60 erfolgen. Treffpunkt für die Führung ist die Biologische Station Rieselfelder Münster, Coermühle 181.