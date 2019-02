Aus diesem Anlass lädt die Kulturinitiative zu einem besonderen Leseabend ein: Dieses Mal steht keine Sprache explizit im Fokus, stattdessen finden Lesungen in russischer, persischer, arabischer, koreanischer und polnischer Sprache statt. Alle Gedichte werden auch in ihrer deutschen Übersetzung vorgetragen. Das Vorlese-Café findet am Freitag zum sechsten Mal in Coerde statt.

Musikalisch begleiten Margarita Cherenkova (Saxofon) und Alexander Kravtsov (Gitarre) mit ihrem Duo „La voix seconde“ den Abend. Besucher dürfen sich auf Musik von Komponisten wie George Gershwin, Scott Joplin, Louis Armstrong und viele andere freuen. Der Meister des Tangos, Astor Piazzolla, wird dabei ebenfalls nicht vergessen.

Der Eintritt ist frei, eine Reservierung ist nicht möglich.