Der Frühling naht. Auch die kleinen Vögel wie etwa der Zaunkönig (Bild) suchen schon mögliche Brutplätze und verteidigen sie. Am Sonntag (24. Februar) geht es um 11 Uhr auf eine zweistündige Vogelpirsch in den Rieselfeldern mit Manfred Röhlen. Das Angebot dieser vogelkundlichen Wanderung richtet sich an Erwachsene und Jugendliche, so die Biologische Station Rieselfelder. Von 15 bis 17 Uhr am Sonntag können Familien mit Kindern ab sechs Jahren mit der Biologin Giselheid Reding keschern. Die Teilnahme an den Veranstaltungen kostet jeweils sieben Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder und Jugendliche. Eine Anmeldung ist bis 12 Uhr am Freitag 22. Februar unter ✆ 16 17 60 erforderlich.