Kleine Prinzessinnen und Feen waren ebenso vertreten wie Spiderman und Cowboys. Es war volles Haus im Freizeitheim St. Norbert, denn die Gemeinde St. Franziskus hatte zum Kinderkarneval eingeladen – ein Dauerbrenner. Dazu sind immer alle Coerder Kinder willkommen: Diesmal waren rund 75 Kinder mit von der Partie und 55 Erwachsene, schätzte Annika Gedig vom Organisationsteam.

Es war ein besonderes Karnevalsfest, denn ein runder Geburtstag sollte gefeiert werden: Seit 40 Jahren gibt es den Kinderkarneval in St. Norbert. So standen in diesem Jahr nicht nur die Kinder im Mittelpunkt, sondern auch das karnevalistische Gründungsteam und die ehemaligen Mitstreiter.

„Damals hat alles mit einer Idee der KAB begonnen”, erinnerte sich Margret Hagemann , die seit der ersten Stunde dabei war und mit Erika Vosseberg das Programm organisiert hatte.

Die beiden Coerderinnen denken gerne an die eine oder andere Anekdote zurück. „Damals hatten wir beispielsweise nur eine Emailleschüssel und einen Kochlöffel, um uns bei den damals rund 170 Kindern Gehör zu verschaffen”, erzählte Erika Vosseberg. Dann habe man ihr eine Megafon geschenkt – doch damit sei sie nicht klargekommen. „Hast Du auch nicht gebraucht, die Stimme reichte”, sagte Margret Hagemann lachend. Eines sei über die Jahre gleich geblieben: die bunten Kostüme und die Begeisterung der Kinder. Das bestätigte auch Ulla Schenkel, die einige Jahre lang zum Organisationsteam gehörte: „Es war immer toll.”

Die ehemaligen Organisatorinnen, zu denen auch Silvia und Roswitha Burlage sowie Stefanie Glombitzka gehörten, waren zum 40. Geburtstag eingeladen worden. Sie erhielten den Orden des Coerder Kinderkarnevals.

Ihren Abschied vom Organisationsteam gab Annika Gedig bekannt: Sie hatte diese Aufgabe vor acht Jahre übernommen.

Es gab ein buntes Programm für den Nachwuchs: Die Schlosshüpfer der Schlossgeister statteten den Kindern ebenso einen Besuch ab wie das Jugendprinzenpaar Kristin Steinbrede und René Kramer sowie eine Delegation des Coerder Carnevals-Clubs. „Die Kinder haben einen tierischen Spaß”, freute sich das Organisationsteam über den gelungen Nachmittag.