Schon zum achten Mal findet die Betriebsrallye der Stiftung Bürger für Münster an der Hauptschule Coerde statt. Dabei geht es um die Vernetzung von regionalen Unternehmen und Schülern – eine Idee, von der beide Seiten profitieren können.

Zwölf Unternehmen nutzten jetzt die Möglichkeit, sich den Schülern der neunten Klassen vorzustellen und sie für zweitägige Kurzpraktika zu begeistern. In diesem Jahr beteiligten sich die Caritas, der Drogeriemarkt DM, die Glaserei Heinrich Niggemann, die Firma Hengst SE, König-Elektrotechnik, die LWL-Klinik Münster, Mario Engbers, Mc Donalds (Herda), Ton-Objekteinrichtung, Bedachungen Varnhagen, die Firma Weicon und die Westfälische Wilhelms-Universität an der Rallye. Ziel sei es, verschiedene Berufe in kurzer Zeit kennenzulernen, so der Unternehmer Christian Wolf, der das Projekt 2012 initiiert hatte. 19 verschiedene Berufe fanden die Schüler der Hauptschule Coerde dieses Mal zur Auswahl auf ihrem Laufzettel.