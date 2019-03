Seit dem Wochenende sind nach den Kranichen nun auch Uferschnepfen und Brachvögel in die Rieselfelder zurückgekehrt. Das Gras beginnt zu wachsen: Darüber freuen sich die Rinder, die in den Rieselfeldern ganzjährig draußen weiden. Der erste Huflattich wurde an besonnten Standorten gesichtet, und die ersten Gesänge der Vögel lassen den Frühling ein wenig spüren, schreibt die Biologische Station in einer Pressemitteilung.

Mit der Rückkehr von Zugvögeln beginnt die Balz der Vögel, das Werben um einen Partner. Viele Vögel tragen ihr Prachtkleid. Mehr über die Funktion von Federn erfahren Interessierte in der Veranstaltung „Federn – Verkleidung, Tarnung, Schutz“ am Freitag (8. März) von 16 bis 18 Uhr. Auf einem Gang durch die Rieselfelder erklärt die Naturführerin Sabine Deutschmann Erwachsenen und Jugendlichen ab zwölf Jahren, welchen Nutzen Vögel von ihren Federn haben. Erwachsene zahlen 6,50 Euro und Jugendliche 4,50 Euro für die Teilnahme.

Am Sonntag (10. März) von 14 bis 16 Uhr bietet die Biologische Station eine öffentliche Führung an.

Ebenfalls am Sonntag startet um 15 Uhr die zweistündige säugetierkundliche Familienwanderung „Nutria, Heckrind, Marder und Co.“ unter der Leitung der Biologin Dr. Giselheid Reding. Die Teilnahme kostet für Erwachsene sieben Euro und für Kinder fünf Euro.